Опубликован список запрещённых для беременных продуктов. Они могут навредить плоду

Как питаться при беременности

По словам эксперта, во время беременности питаться нужно максимально разнообразно и сбалансированно , а также следить за калорийностью рациона.

Есть мнение, что женщине в положении нужно есть «за двоих». Эксперт отметила, что будущей маме действительно лучше немного увеличить суточный калораж , но норму калорий должен рассчитать врач, исходя из веса и индекса массы тела женщины.

Гинеколог напомнила, что у беременных естественным образом снижается моторика кишечника, и поэтому важно добавить в рацион больше клетчатки и соблюдать питьевой режим. В достаточном количестве в меню должны быть продукты, содержащие кальций, — сыр, молоко, кисломолочка и творог. Также важно, чтобы в организм поступали полиненасыщенные жирные кислоты. Их много в лососе, скумбрии и форели, морепродуктах, шпинате, растительных маслах и орехах. Такие продукты нужно есть хотя бы раз в неделю.

Но даже при сбалансированном рационе женщине нужно дополнительно принимать йод, фолиевую кислоту и витамин D.

Что нельзя есть при беременности

Гинеколог напомнила, что беременным нужно полностью исключить из рациона алкоголь. Он обладает тератогенным действием на плод и способен вызвать аномалии в развитии. Безопасной дозы спиртного нет — даже глоток шампанского может навредить.

Плюс будущим мамам стоит исключить из рациона термически не обработанные продукты : сырые мясо и рыбу, непастеризованное молоко и другую подобную молочку, сырые яйца. В них могут быть паразиты или инфекции, опасные для здоровья мамы и малыша.

Не стоит налегать и на поваренную соль. Особенно этот совет актуален для женщин с лишним весом, отёками и болезнями сердца и сосудов. Кофе тоже стоит ограничить, хотя полностью его исключать не нужно. Ничего полезного не принесёт фастфуд, в том числе пицца, бургеры, острые и копчёные блюда, торты с кремом и пирожные.

В то же время важно, чтобы ограничения не снижали эмоциональный фон. Если хочется съесть что-то из запретного списка, то изредка такие поблажки себе можно сделать. Главное — чтобы вредная еда не была привычной частью рациона.