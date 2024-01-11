Опять мёрзнуть. Москвичей предупредили о погоде на выходные

Хоть специалисты «Яндекс Погоды» и обещали похолодание со снегом, доставать лыжи, чтобы добраться до метро или магазина, не придётся. В субботу, 13 января, в Москве температура опустится до -14 градусов. Вместе с этим будет несильный снег и слабый ветер: днём — всего 2,4 м/с, а вечером — 2 м/с.

В воскресенье, 14 января, будет потеплее, чем днём ранее. Хоть утром и проморозит до -18, днём температура поднимется до -10 градусов, а вечером снова похолодает до -12. Без осадков тоже не обойдётся, но вполне слабых.

А вот некоторым российским городам придётся столкнуться с похолоданием посерьёзнее. В Екатеринбурге, Перми и Уфе воздух промёрзнет от -20 до -22 градусов. Зато у жителей Новосибирска, Омска, Краснодара, Махачкалы и Сочи выходные проскочат по лайту — у них температура будет колебаться от -6 градусов до нуля.

В четверг, 11 января, москвичей ждёт неслабое потепление — после недавних 30-градусных морозов температура в -1 и -3 градуса покажется сущим пустяком. Вот только без шапки погулять не получится — может нагрянуть метель.

Пока можно насладиться прохладной погодой, потому что, по прогнозам специалистов, этот год может побить все рекорды по жаре.