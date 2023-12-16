Жизнь
19:20, 16 декабря 2023
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Орбакайте решила вернуться в США после всех корпоративов. Говорит — отпуск

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте сейчас находится в России, у неё запланированы выступления на частных мероприятиях, а до этого она приняла участие в гала-концерте «Песня года». Однако источники, близкие к артистке, заявляют, что она собирается вернуться в США, где её ждёт семья. Но сама певица заверяет, что уезжает в отпуск.

Орбакайте решила вернуться в США после всех корпоративов. Говорит — отпуск
© t.me/orbakaite_k_telegram

По имеющейся информации, Орбакайте ещё планирует приехать в Россию, но гораздо позже. Минимум до конца февраля она останется в Штатах вместе с семьёй, а потом не исключено и возвращение артистки на родину. Скорее всего, по делам, например, ради концертов.

Стоимость выступлений Орбакайте, к слову, снизилась. Раньше её можно было пригласить лишь за 5 млн рублей, а сейчас хватит и 4,5 млн рублей. Главное, чтобы организация была хорошая, а не как на «Песне года». Певица пожаловалась, что во время выступления едва не расшиблась из-за скользкой сцены.

Автор:Ника Белова
Редакция
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