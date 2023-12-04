Орбакайте вернулась в Россию и едва не расшиблась на «Песне года»

Орбакайте возмутилась организацией концерта, рассказал портал Starhit. По её словам, сцена на «Песне года» оказалась чересчур скользкой, из-за чего она едва не рухнула во время исполнения композиции «Только вдвоём».

«Почему там так скользко? На сцене словно каток. Я едва не упала!» — заявила певица.

В октябре 2022 года СМИ сообщали, что Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехала из России в США. Ещё стало известно, что сын певицы, актёр Никита Пресняков, также находится в Америке. Он якобы улетел туда и тем самым сорвал несколько спектаклей в Губернском театре.