Россиянам назвали лучшие места для катания на горных лыжах этой зимой. Не все о них слышали

Горнолыжные курорты России

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Приэльбрусье

Это местечко находится на склонах самой высокой горы в Европе. Можно подняться до высоты 3800 метров. Вас отвезут подъёмники — в наличии три типа: гондольные, маятниковые и кресельные.

Перелёт — от 15 000 рублей. Проживание — от 2000 рублей в сутки.

Чегет

Эта гора — соседка Эльбруса, но катание здесь серьёзно отличается. Во-первых, перепад высот (более 1100 метров) и градус уклона — не для начинающих. Во-вторых, нет подготовленных трасс и искусственного оснежения, а подъёмники только кресельного типа.

Перелёт (до Минеральных Вод) — от 10 000 рублей (без багажа). Проживание — от 2500 рублей в сутки.

Хибины

Хибины — это очень красиво, но подойдёт не каждому. Если же вас не пугают суровые ветра и низкие облака — вперёд. Перепад высот здесь — около 650 метров, подъёмники трёх видов: гондольные, бугельные и кресельные.

Перелёт (до Кировска) — от 13 000 рублей. Проживание — от 1500 рублей в сутки.

Аджигардак

Один из самых снежных горнолыжных курортов Урала. К сожалению, в наличии только бугельные подъёмники. Добраться можно через Уфу или Челябинск.

Перелёт до Уфы — от 9000 рублей, а до Челябинска — от 12 000.

Красная Поляна

В этом популярном местечке на юге России сразу четыре горнолыжных комплекса с разными перепадами высот и протяжённостью трасс.

Перелёт (в Сочи) — от 11 000 рублей (без багажа). Проживание — от 3000 рублей в сутки.

Москва и Подмосковье

Кант

Комплекс на юге Москвы имеет несколько склонов разной крутизны, в том числе учебный детский, и сноупарк — для спецов. Протяжённость трасс — до 400 метров, а перепад высот — всего около 50 метров. Только бугельные подъёмники.

Расположение — станция метро «Нагорная», вход с Электролитного проезда.

Лата Трэк

Ещё одно место для катания в самой столице. На территории — несколько трасс протяжённостью до 400 метров, перепад высот — около 50 метров. А вот подъёмники бугельные.

И, кстати, здесь же можно заодно покататься и на тюбингах.

Расположение — станция метро «Крылатское», Крылатская улица.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Это самый первый в Подмосковье горнолыжный курорт. В вашем распоряжении девять трасс, самая длинная — 600 метров. Максимальный перепад высот — 96 метров.

Расположение — Дмитровский городской округ, деревня Шуколово.

Сорочаны

Один из крупнейших горнолыжных комплексов Подмосковья. Для отдыхающих на выбор 10 трасс протяжённостью до одного километра, перепад высот — до 90 метров.

Расположение — Дмитровский городской округ, деревня Курово, д. 68.

Яхрома

Ещё один комплекс в Подмосковье. Есть около десяти трасс, в том числе и учебные. Максимальный перепад высот — 65 метров. Подъёмники бугельные.

Расположение — Дмитровский городской округ, деревня Животино.

Из чего складывается цена

Общая сумма отдыха складывается не только из перелётов, проживания и питания. Также нужно иметь в виду, что придётся платить за:

ски-пасс (карточка для обеспечения доступа к подъёмникам на трассы для катания);

тренера — если вы новичок или хотите улучшить навыки;

аренду снаряжения — в том случае, если вы не летите со своими лыжами и прочими нужностями для катания.

Стандартный способ сэкономить на отдыхе — выбирать непраздничные даты, когда цены взлетают на всё.