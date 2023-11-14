Названа болезнь, которая поражает молодых волосатых мужчин. Осмотрите пупок

На какие симптомы нужно обратить внимание:

выделение желтоватой, зеленоватой, гноистой или кровянистой жидкости из пупка;

боль или дискомфорт в области пупка;

покраснение кожи вокруг пупка.

Как лечат омфалит

«Для постановки более точного диагноза необходимо обратиться к врачу. Врач проводит диагностику: внимательно осматривает пупок, оценивает его внешний вид, цвет, наличие выделений. Выделения берут для лабораторного исследования, чтобы выявить возможные инфекции. При необходимости проводят УЗИ или рентген органов брюшной полости для определения заболеваний кишечника или других органов в области живота», — разъясняет хирург.

Лечение омфалита может быть медикаментозным с обработкой пупка антисептиками, подсушивающими присыпками, мазями с антибиотиками, а также хирургическим.

Но, по словам врача, хирургическое лечение и назначение антибиотиков применяют только в тяжёлых случаях — при обширном нагноении или омертвении тканей.

«Профилактика заболевания — соблюдение гигиены тела, а также правильный уход в случае появления ранок на коже, при травмировании зоны пупка одеждой или ремнём», — резюмирует Мамедов.