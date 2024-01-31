Как бактерии кишечника влияют на тревожность и депрессию? Разъяснила микробиолог

Российские учёные доказали, что микробиота кишечника может влиять на настроение человека как в лучшую сторону, так и в худшую. Не так давно была открыта «бактерия радости» Faecalibacterium prausnitzii, которая содержится в больших количествах у пациентов довольных жизнью. Эта бактерия есть только у человека. В данный момент учёные определяют механизмы её влияния на организм, чтобы создать на её основе лекарство, способное регулировать тревожные состояния, депрессию, психические расстройства и т. д.