Как отличить настоящего газовщика от мошенника? 3 правила

Правило №1 — любые проверки и работы с газовым оборудованием проводят строго по графику. Уточнить даты можно в газоснабжающей компании, которая обслуживает ваш дом. Для москвичей это «Мосгаз». Информацию можно поискать на сайте компании или в соцсетях, а можно позвонить туда лично. Профильный сотрудник всегда приходит один.

Правило №2 — настоящие газовщики всегда одеты в форменную одежду (у «Мосгаза это тёмно-синяя спецовка с оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине). Также у них должно быть удостоверение с фотографией и печатью компании.

Правило №3 — проверяющий никогда не предлагает платных услуг. Во время плановой проверки внутридомового газового оборудования профильный сотрудник не предлагает никаких работ за деньги. Если вам во время визита пытаются навязать какую-то услугу или оборудование за деньги — это точно мошенники.

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