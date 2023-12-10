Россиянам рассказали, как при выборе турфирмы не попасть на мошенников

Чтобы выбрать турагентство, которому можно доверять, Турилова также порекомендовала обратить внимание на следующее:

Есть ли сайт и какие контактные данные. Турфирмы не открываются без подготовки, поэтому агентство, в котором нет своего сайта, городского номера телефона для связи, а электронная почта с бесплатным доменом, должно насторожить.

Посмотрите документы, включая ИНН. Всё должно быть зарегистрировано в реестре ассоциации «Турпомощь» и Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. Также компанию можно пробить в базе Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

Наличие отзывов. Тревел-блогер порекомендовала не обращаться в компанию, о работе которой нет откликов.

Дата открытия. Сомнительно, если компания заработала, например, в самый пик сезона. По словам Туриловой, любой турфирме нужно время на то, чтобы раскрутиться до начала сезона.

стоимость. Слишком дешёвый тур — повод засомневаться. Цены у разных компаний должны быть примерно одинаковыми в зависимости от категорий туров.