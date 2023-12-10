Россиянам рассказали, как при выборе турфирмы не попасть на мошенников
Многие предпочитают проводить новогодние праздники не дома, а в поиске новых впечатлений. При этом организовывать всё самостоятельно любит далеко не каждый. А тем, кто передаёт эту задачу в руки турфирмы, сначала нужно найти вариант, которому можно доверять. Как это определить, рассказала тревел-блогер и общественный деятель Светлана Турилова.
Где купить тур
Чтобы выбрать турагентство, которому можно доверять, Турилова также порекомендовала обратить внимание на следующее:
Есть ли сайт и какие контактные данные. Турфирмы не открываются без подготовки, поэтому агентство, в котором нет своего сайта, городского номера телефона для связи, а электронная почта с бесплатным доменом, должно насторожить.
Посмотрите документы, включая ИНН. Всё должно быть зарегистрировано в реестре ассоциации «Турпомощь» и Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. Также компанию можно пробить в базе Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.
Наличие отзывов. Тревел-блогер порекомендовала не обращаться в компанию, о работе которой нет откликов.
Дата открытия. Сомнительно, если компания заработала, например, в самый пик сезона. По словам Туриловой, любой турфирме нужно время на то, чтобы раскрутиться до начала сезона.
стоимость. Слишком дешёвый тур — повод засомневаться. Цены у разных компаний должны быть примерно одинаковыми в зависимости от категорий туров.
Изучите информацию о туре и перелёте. Нелишним будет сравнить данные с указанными на сайте авиакомпании.
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