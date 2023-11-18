Погода на Новый год удивит. Метеоролог дал ранний прогноз москвичам
До Нового года ещё больше месяца, но многие уже сейчас задумываются о подарках и о том, как проведут новогодние праздники. В последнем случае важную роль играет и погода. Всё-таки всегда лучше заранее знать, к чему готовиться. О погоде в январе «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По словам Вильфанда, в Москве и в Московской области температура в январе будет держаться в районе нормы, но всё же будет изменчивой.
«В январе будут и морозные периоды, будут и оттепельные. Причём и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно. А вот "нормальной" погоды будет меньше, чем обычно. Вероятность этого события больше 70 процентов», — сообщил метеоролог.
Насчёт погоды в новогоднюю ночь и на праздники метеоролог заметил, что прогноз можно дать только на две недели вперёд. Так что пока ничего неизвестно — придётся немного подождать.
А пока до праздников ещё далеко рассказываем о погоде на ближайшие выходные. В Москве ясно и морозно. О других городах читайте тут.