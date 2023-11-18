Погода на Новый год удивит. Метеоролог дал ранний прогноз москвичам

По словам Вильфанда, в Москве и в Московской области температура в январе будет держаться в районе нормы, но всё же будет изменчивой.

«В январе будут и морозные периоды, будут и оттепельные. Причём и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно. А вот "нормальной" погоды будет меньше, чем обычно. Вероятность этого события больше 70 процентов», — сообщил метеоролог.

Насчёт погоды в новогоднюю ночь и на праздники метеоролог заметил, что прогноз можно дать только на две недели вперёд. Так что пока ничего неизвестно — придётся немного подождать.

А пока до праздников ещё далеко рассказываем о погоде на ближайшие выходные. В Москве ясно и морозно. О других городах читайте тут.