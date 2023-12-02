Врач рассказала, когда ребёнка с насморком можно и нельзя отводить в детский сад

Можно ли в сад с соплями

Есть две причины оставить ребёнка дома. По словам педиатра, он считается заразным всего в двух случаях:

кроме насморка, есть и другие симптомы ОРВИ — например, лихорадка (высокая температура, озноб). Это означает, что вирус уже в крови, слюне, мокроте и выделениях из носа.

сопли текут ручьём — они прозрачные, очень выраженные и хорошо «отделяемые». Сами по себе такие бывают редко, обычно ребёнок ещё кашляет и чихает.

Также педиатр развеяла страх о том, что зараза распростаняется ещё за несколько дней до появления новых симптомов. Он активируется у родителей, если чей-то ребёнок вдруг перестал ходить в садик из-за простуды.

«Ребёнок, заболевая ОРЗ, заразен только в тот момент, когда у него самого появляются симптомы — насморк, кашель, температура», — сказала она.

А вообще насморк — не только спутник ОРВИ. Он же бывает при аллергии, которая не опасна для окружающих. А ещё дети могут сопливить в процессе адаптации к новой среде и коллективу. По словам Марковой, он нарушится, если ребёнка отправить на больничный, — потом придётся начинать всё заново.

Поэтому важно запомнить признаки заразного насморка. В других случаях сам по себе он ничего не означает, отметила врач. Ребёнок не только может быть с другими людьми, но и гулять — если насморк и кашель на улице не становятся сильнее.

Можно ли в сад с кашлем

Ещё одна головная боль родителей — вести в детский сад или оставить дома ребёнка с остаточным кашлем. Проблема в том, что он может длиться и месяц. Но это не преграда для возвращения к привычной жизни — дети с остаточным кашлем, даже с сильным, уже незаразны, рассказала врач-отоларинголог Мария Евдокимова. И, кстати, с зелёными соплями — тоже.

Постинфекционный кашель, по словам врача, — явление довольно частое. Но вот лечить его не нужно, от этого может быть хуже. При нормальном самочувствии она порекомендовала гулять на свежем воздухе и пить достаточно жидкости.