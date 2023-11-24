А вы часом не душнила? Психолог назвал признаки таких людей и рассказал, как измениться

Кто такой душнила

По словам Гута, душнила, или душный человек, считает, что его знания о жизни — самые точные и правильные, а проблемы — самые серьёзные. Он может требовать повышенного внимания к себе и настаивать, чтобы его просьбы и советы обязательно выполнялись.

Такое поведение говорит о внутреннем психологическом перекосе , а именно — о неуверенности в себе, позиции жертвы, перфекционизме, нарциссическом расстройстве личности и неврозе. По словам психолога, часто подобное появляется ещё в детстве. От ребёнка могли слишком много требовать, жёстко контролировать и критиковать либо игнорировали его потребности, вынуждая наседать, чтобы добиться своего. Но виною может быть и душевная травма, из-за которой у человека сформировался негативный опыт.

Гут привёл в пример Монику (героиня актрисы Кортни Кокс) из сериала «Друзья». Та настаивала, например, что застилать покрывало нужно обязательно цветами к изголовью, а фломастер закрывать до щелчка. Строгий порядок, по её мнению, должен быть даже в развлечениях.

Признаки душнилы

По словам психолога, душного человека характеризует следующее:

постоянно жалуется;

навязчивый;

эгоистичный;

критикующий;

у него нет самоиронии;

общаться с таким скучно.

«Всем нам порой случается быть "душными". Если это происходит от случая к случаю, нет причин для беспокойства. Но если люди постоянно сторонятся общения, это повод обратить внимание, сделать выводы и провести работу над собой» , — сказал психолог.

Как не быть душнилой

Для начала спросите себя, радуются ли другие люди общению или совместной деятельности с вами. Самый точный признак — как раз их реакция. Затем представьте себя на месте собеседника и честно ответьте, комфортно ли такое общение, какие чувства оно вызывает.

Ещё попытайтесь найти причины проблем во взаимодействии с людьми — поведение формируется исходя от воспитания и полученного жизненного опыта. Также Гут порекомендовал развивать эмоциональный интеллект — благодаря ему можно не только стать приятным собеседником, но и избавиться от многих негативных установок.

То, как быстро вы избавитесь от проблемы, зависит от степени её тяжести. В некоторых случаях придётся обратиться к профессионалу.

«Иногда достаточно небольшой работы по избавлению от некорректных внутренних установок, чтобы стать интересным и обаятельным собеседником. Но порой за маской "душнилы" скрывается человек с огромной болью, с которой ему не всегда под силу справиться самостоятельно», — сказал Гут.

А психолог Михаил Лабковский недавно раскрыл, почему жизнь быстро становится как день сурка. И первая причина этому — низкая самооценка. Вот не зря он частенько напоминает о том, что над ней нужно работать.