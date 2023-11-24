А вы часом не душнила? Психолог назвал признаки таких людей и рассказал, как измениться
Душный человек — тяжёлый человек, он плохо понимает, где начинаются границы других людей, не умеет вовремя остановиться сам, а чужую вежливость принимает за разрешение продолжать. Из-за этого общаться с такими не очень-то приятно. Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут рассказал «Доктору Питеру», по каким ещё признакам можно вычислить душнилу и как перестать таким быть, если это про вас.
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Кто такой душнила
По словам Гута, душнила, или душный человек, считает, что его знания о жизни — самые точные и правильные, а проблемы — самые серьёзные. Он может требовать повышенного внимания к себе и настаивать, чтобы его просьбы и советы обязательно выполнялись.
Такое поведение говорит о внутреннем психологическом перекосе , а именно — о неуверенности в себе, позиции жертвы, перфекционизме, нарциссическом расстройстве личности и неврозе. По словам психолога, часто подобное появляется ещё в детстве. От ребёнка могли слишком много требовать, жёстко контролировать и критиковать либо игнорировали его потребности, вынуждая наседать, чтобы добиться своего. Но виною может быть и душевная травма, из-за которой у человека сформировался негативный опыт.
Гут привёл в пример Монику (героиня актрисы Кортни Кокс) из сериала «Друзья». Та настаивала, например, что застилать покрывало нужно обязательно цветами к изголовью, а фломастер закрывать до щелчка. Строгий порядок, по её мнению, должен быть даже в развлечениях.
Признаки душнилы
По словам психолога, душного человека характеризует следующее:
- постоянно жалуется;
- навязчивый;
- эгоистичный;
- критикующий;
- у него нет самоиронии;
- общаться с таким скучно.
«Всем нам порой случается быть "душными". Если это происходит от случая к случаю, нет причин для беспокойства. Но если люди постоянно сторонятся общения, это повод обратить внимание, сделать выводы и провести работу над собой», — сказал психолог.
Как не быть душнилой
Для начала спросите себя, радуются ли другие люди общению или совместной деятельности с вами. Самый точный признак — как раз их реакция. Затем представьте себя на месте собеседника и честно ответьте, комфортно ли такое общение, какие чувства оно вызывает.
Ещё попытайтесь найти причины проблем во взаимодействии с людьми — поведение формируется исходя от воспитания и полученного жизненного опыта. Также Гут порекомендовал развивать эмоциональный интеллект — благодаря ему можно не только стать приятным собеседником, но и избавиться от многих негативных установок.
То, как быстро вы избавитесь от проблемы, зависит от степени её тяжести. В некоторых случаях придётся обратиться к профессионалу.
«Иногда достаточно небольшой работы по избавлению от некорректных внутренних установок, чтобы стать интересным и обаятельным собеседником. Но порой за маской "душнилы" скрывается человек с огромной болью, с которой ему не всегда под силу справиться самостоятельно», — сказал Гут.
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