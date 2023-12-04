Российские регионы запрещают частным клиникам делать аборты. В Совфеде против
Часто российских регионов уже начали запрещать аборты в частных клиниках. А власти Нижегородской области и вовсе решили вывести инициативу на федеральный уровень. Однако там с ней согласны не все. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никакие запреты проблему не решат, зато могут вызвать рост женской смертности. Вот её позиция.
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По мнению Матвиенко, в обществе существует нездоровый накал вокруг темы абортов. А подогревают его непродуманные и провокационные заявления некоторых статусных людей.
«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему», — отметила спикер Совфеда.
Она напомнила, что у страны уже был печальный опыт с запретом абортов, который привёл к появлению нелегального рынка услуг и росту женской смертности.
Матвиенко уверена, что в будущем общество само придёт к тому, что прерывать беременность будут только по медицинским показаниям или если она наступила в случае насилия. За последние 5 лет количество абортов в России и так сократилось на четверть.
Лишать лицензии нужно лишь те клиники, которые нарушают законодательство, привело позицию Матвиенко РИА «Новости». Например, на дают женщинам «неделю тишины» — это срок, за который женщина, пришедшая делать аборт, должна обдумать своё решение.
Ранее сразу несколько регионов России ввели меры против абортов. Например, в Крыму частные клиники вообще не будут делать аборты. Как пояснили в местном Минздраве, в частных учреждениях то и дело происходили какие-то нарушения, которые мешали демографической ситуации в стране. Аналогичные меры приняли в Татарстане.
Вопросы к таким действиям местных чиновников возникли у Федеральной антимонопольной службы. В ведомство поступило обращение о возможном нарушении законодательства в регионах. ФАС напомнила, что по закону власти не имеют права ограничивать конкуренцию. Она отправила запрос в Минздравы Крыма и Татарстана, чтобы всесторонне оценить ситуацию.