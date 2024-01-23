Жизнь
Опубликовано 23 января 2024, 08:00
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Ношеную обувь можно вернуть в магазин при одном условии. В ней должен быть этот дефект

Роспотребнадзор сообщил, что ношеную обувь можно вернуть при наличии скрытых дефектов. В ведомстве напомнили россиянам об их правах на возврат после обращения жительницы Красноярска. Женщина купила ботинки в одном из торговых центров, а уже на следующий день, надев их впервые, поняла, что обновка натирает и носить её не получится. В возврате отказали, так как товар уже был в употреблении.
Freepik/freepik

Freepik/freepik

В Роспотребнадзоре объяснили, что покупатель действительно имеет право обменять или вернуть товар, но только в том случае, если на нём нет следов пользования. Другое дело — если он обнаружит в обуви скрытые дефекты. Тогда может обратиться к продавцу с претензией, а тот должен будет провести экспертизу товара, рассказало «МК в Красноярске».

Есть два варианта развития событий: в пользу покупателя и наоборот. В последнем случае, если недостатков не обнаружат, покупатель останется с той же парой обуви и уменьшившимся размером кошелька — придётся возместить стоимость экспертизы.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали проверять новую обувь дома, походив по комнатам.

А чтобы обувь прослужила дольше, важно правильно за ней ухаживать. Какой заботы требует зимняя, рассказали в этом материале.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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