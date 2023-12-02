Появился новый способ кражи данных с телефона. Автолюбителям бы напрячься

По словам преподавателя кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василия Шутова, до чужого телефона мошенники обычно очень хотят добраться, ведь в нём хранится не только личная информация, которой можно будет шантажировать владельца, но и данные его банковских карт. Поэтому способов приблизиться к нему полно, даже самых безобидных на первый взгляд.

Эксперт посоветовал не пользоваться чужими проводами для зарядки, потому что в сам кабель или его разъём можно внедрить схему с программным кодом, который при подсоединении взломает телефон и скачает что нужно.

Провернуть такое легко можно в машине. Причём в ней не спасет даже родной кабель для зарядки, если вредоносная программа находится в самом ПО автомобиля. Правда, это пока всё на уровне теории — никто ещё не успел пострадать от такого способа кражи информации, однако он существует и отмахиваться от него не стоит.

Чтобы предотвратить возможный взлом, лучше носить с собой родной провод для зарядки устройства и не простой, а разновидности no data cable, который не передаёт данные. А ещё хорошо бы проверять приложения на телефоне, потому что некоторые из них могут быть шпионскими и следить за пользователями. Узнать о них можно вот здесь.