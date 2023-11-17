Не дайте себя одурачить. Россиянам рассказали, как обманывают в стоматологиях

Как обманывают стоматологи

По словам юриста Марии Верховской, стоматологи часто обманывают людей, так как те редко могут проверить качество услуги и мало разбираются в процессе самого лечения.

«Врач может длительное время лечить здоровый зуб. К примеру, сообщить пациенту о кариесе, пульпите либо необходимости удаления. Пациент в данном случае не только понесёт расходы на лечение, но также лишится здорового зуба», — объяснила эксперт.

Также стоматолог может легко выполнить не ту процедуру, за которую человек заплатил, или исказить реальную ситуацию.

Как не дать себя обмануть

«Прежде всего, просите врача комментировать ход осмотра и лечения, не стесняйтесь задавать вопросы. Уточняйте у стоматолога альтернативные способы лечения, их стоимость, преимущества и недостатки. Просите наглядно показать больной зуб с помощью зеркала», — подсказала Верховская.

В случае каких-либо сомнений лучше проконсультироваться у другого врача, говорит юрист. А ещё всегда стоить настаивать на письменном медицинском заключении по результатам осмотра — оно послужит доказательством в случае спора.

Юрист ЮК «Варшавский и партнёры» Алина Парфёнова также посоветовала просить у врача сфотографировать упаковку или этикетку того материала, с которым он работает при лечении ваших зубов. Так у него не получится подменить дорогой материал на дешёвый.

«Выигрывают в суде те, у кого сохранились все документы по лечению: договоры, чеки, прайс-листы, заключения, снимки, справки и т. д.», — предупредила она.

Как объяснила адвокат, член коллегии адвокатов «ЭксЛедж» Москвы Лариса Данилюк, лучше обращаться в медцентры, в которых существует система регистрации пациентов и долговременного хранения информации.

«Поинтересуйтесь отзывами о клинике и о враче, к которому идёте на приём, до визита, а не после», — советует эксперт. Стоит помнить, что на каждого пациента в учреждении должна заводиться карта, а состояние ротовой полости фиксироваться с помощью рентгена.

«Выбрав комплексный план лечения, подпишите его, таким образом вы зафиксируете цену и перечень услуг. Выбрав врача, доверьтесь его рекомендациям и соблюдайте график лечения, так вы добьетесь результата без потери качества и дополнительных услуг», — говорит специалист.

Куда жаловаться

Данилюк отметила, что если качество услуг вас не устроило, для начала стоит обратиться с письменной жалобой в клинику и требовать возврата денег.

«В период разрешения конфликта посетите другую клинику, обратитесь к эксперту-стоматологу для получения письменного заключения», — объяснила она.

Эксперт посоветовала не переделывать некачественно выполненную работу в той же клинике у того же специалиста. Если стоматология откажет в возврате средств, то можно идти в суд по месту жительства с иском.