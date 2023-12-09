Зачем пользоваться солнцезащитным кремом зимой? Ответ врача

По словам специалиста, особенно важно наносить солнцезащиту тем, кто использует средства с кислотами, витамином С и ретинолом.

«Если же в уходе таких продуктов нет, можно ориентироваться на значение УФ-индекса. Если он более трёх — защита от солнца необходима», — сказала Ражева.

Дерматолог напомнила, что интенсивное воздействие солнца ускоряет старение и повышает риск кожных онкозаболеваний.

Что ещё важно учесть в зимнем уходе? Например, сухость воздуха в помещении — негативный эффект отопления.

«Если кожа ваших рук и лица и без того склонна к сухости, лучше добавить в свой повседневный уход кремы с липидами, среди которых минеральные масла, парафин, воск, вазелин, силиконы», — порекомендовала дерматолог.

Эти средства покрывают кожу защитной плёнкой и не дают влаге активно выходить.

Ещё зимой полезно иметь в коллекции уходовых средств варианты с керамидами, скваланом, растительными маслами, гиалуроновой кислотой и глицерином. Все эти компоненты увлажняют кожу, за счёт этого она легче переносит воздействие внешних условий.

Любые дневные уходовые продукты следует наносить не меньше чем за час до выхода из дома, напомнила врач-косметолог Нана Носарева.