Что вообще с ценами на бананы? Эксперты объяснили, почему дальше только хуже

С октября 2022 года бананы подорожали на 90%, а с осени 2021-го — на все 120%. Как объяснила генеральный директор информационного агентства для профессионалов плодоовощной отрасли FruitNews Ирина Козий, есть несколько причин для роста цен на бананы.

Самая основная — курс доллара , которыми Россия расплачивается за поставки бананов. Вторая по значимости — логистика , которая с февраля 2022 года заметно усложнилась. А третья — возросший спрос на бананы. Россияне привыкли, что бананы — самый дешёвый фрукт, поэтому в непонятное и сложное для экономики время тянутся за ними, а не за чем-то другим.

А вот удовлетворить спрос россиян сейчас как раз сложно. А всё потому, что основные поставки в Россию идут из Эквадора. В этом году у него всё плохо с урожаем — землетрясение и засуха сильно прошлись по плантациям, поэтому поток экспорта просел. Брать бананы где-то ещё сложно — есть Индия и Китай, но они себя-то бананами обеспечить не могут. К тому же доставка оттуда сильно затянется.

Прогноз цен на бананы не утешительный. В декабре они подорожают ещё сильнее из-за праздников, а в январе производители решили поднять начальную стоимость продукции. Из-за этого килограмм подорожает на 2–3 рубля. Но истинных фанатов такая мелочь на остановит. Однако им стоит учитывать, сколько бананов можно съесть за день, чтобы не навредить здоровью. Узнать о норме можно здесь.