Врач дала советы, как избавиться от опрелостей у ребёнка
Новоиспечённым мамам с малышом бывает непросто — всё-таки рассказать, что его беспокоит, он не может. Одна из частных сложностей — раздражение на попе. Проблема это неприятная, но с ней можно справиться. О том, из-за чего развивается такой дерматит и как его лечить, в телеграм-канале рассказала дерматолог сервиса DocDeti Екатерина Кандинская.
Freepik
По словам Кандинской, опрелости — частая проблема у малышей. Причиной может быть контактный дерматит, обострение атопического или себорейного дерматита или другие кожные заболевания, которые не имеют ничего общего с опрелостями, но случайно появились в том же месте.
Медик отметила, что часто дерматит возникает из-за редкой смены подгузников, частого стула или высокой кислотности стула. Ещё опрелости могут возникнуть после недавнего приёма системных антибактериальных препаратов.
Для того чтобы избежать подобных проблем, стоит почаще менять памперс — это уменьшит время контакта кожи с мочой и калом, а значит и снизит риски. Также нелишним будет делать воздушные ванны (отдых без подгузника) и вместо влажных салфеток использовать воду и мягкие очищающие средства. А ещё хорошо бы выбрать подходящие подгузники.
Иногда к опрелостям может присоединиться инфекция и тогда без лечения уже не обойтись, но что делать в этом случае, решает врач.