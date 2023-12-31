Врач дала советы, как избавиться от опрелостей у ребёнка

По словам Кандинской, опрелости — частая проблема у малышей. Причиной может быть контактный дерматит, обострение атопического или себорейного дерматита или другие кожные заболевания, которые не имеют ничего общего с опрелостями, но случайно появились в том же месте.

Медик отметила, что часто дерматит возникает из-за редкой смены подгузников, частого стула или высокой кислотности стула. Ещё опрелости могут возникнуть после недавнего приёма системных антибактериальных препаратов.

Для того чтобы избежать подобных проблем, стоит почаще менять памперс — это уменьшит время контакта кожи с мочой и калом, а значит и снизит риски. Также нелишним будет делать воздушные ванны (отдых без подгузника) и вместо влажных салфеток использовать воду и мягкие очищающие средства. А ещё хорошо бы выбрать подходящие подгузники.

Иногда к опрелостям может присоединиться инфекция и тогда без лечения уже не обойтись, но что делать в этом случае, решает врач.