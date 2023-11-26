Душа требует праздника? Вот все поводы, по каким 26 ноября можно устроить застолье

У некоторых россиян новогоднее настроение уже есть, но до самого праздника ещё нужно потерпеть месяц. Однако если уже хочется походить по гостям или самим устроить застолье, то повод всегда найдётся. Например, сегодня, 26 ноября, в России отмечают день матери, а чем это не хорошая причина организовать посиделки?