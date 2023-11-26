14:00, 26 ноября 2023
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Душа требует праздника? Вот все поводы, по каким 26 ноября можно устроить застолье
У некоторых россиян новогоднее настроение уже есть, но до самого праздника ещё нужно потерпеть месяц. Однако если уже хочется походить по гостям или самим устроить застолье, то повод всегда найдётся. Например, сегодня, 26 ноября, в России отмечают день матери, а чем это не хорошая причина организовать посиделки?
В России 26 ноября отмечают:
- День матери (приходится не на установленную дату, а на последнее воскресенье ноября).
В мире 26 ноября можно отметить:
- Всемирный день информации (особенно актуальный в век развития технологий и нейросетей, когда без телефона и соцсетей сложно представить жизнь);
- День борьбы с ожирением (приходится ещё и на 11 октября и 4 марта);
- Международный день сапожника.
Именинников 26 ноября не так много, всего трое:
- Герман;
- Иван;
- Ян.
А для тех, кто любит всё планировать заранее, уже есть производственный календарь на 2024 год. В нём можно посмотреть, как россияне будут отдыхать на новогодние праздники. Узнать, на какие даты приходятся самые долгие зимние выходные, можно здесь.