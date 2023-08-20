Россиян предупредили о проблемах с сердцем из-за постоянного запора

Что такое запор и чем он опасен

Про запор говорят, когда у человека бывает менее трёх дефекаций в неделю. Чаще всего такая проблема возникает в пожилом возрасте. Причём она серьёзно ухудшает качество жизни человека: хронический запор по этому показателю сравним с сахарным диабетом и депрессией.

А недавние исследования выявили ещё одну серьёзную опасность запоров. Учёные из Университета Ла Троба в Мельбурне проанализировали данные о здоровье более 50 000 человек старше 60 лет.

Оказалось, что у тех, кто страдает запорами, риск возникновения гипертонии почти вдвое выше. А значит, вероятнее возможность инфаркта и инсульта. Более того, в сочетании с артериальной гипертензией риск сердечно-сосудистых осложнений при запоре увеличивается почти в 7 раз.

Так что профилактика запора — важная часть стратегии по снижению проблем с сердцем в пожилом возрасте, заявили учёные.

Как запор влияет на сердце

Связь между запорами и сердечно-сосудистыми проблемами подтвердила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Оксана Драпкина.

Вот как это работает: - Повышенное всасывание воды из кишечника влияет на объём циркулирующей крови. Чем он выше, тем выше будет артериальное давление. - При запоре меняется состав микробиоты кишечника. Это провоцирует слабое хроническое воспаление и выделение веществ, вызывающих спазм сосудов. - Гипертония связана с повышенной активностью симпатической нервной системы. А это снижает перистальтику толстой кишки. - Некоторые лекарства для гипертоников провоцируют запоры. - Напряжение при дефекации может спровоцировать резкое повышение давления и осложнения на сердце и сосуды, сказала терапевт изданию «Доктор Питер».

Как избавиться от запора

Есть несколько простых правил, которые помогут наладить стул: - правильно питаться, - есть маленькими порциями, - потреблять больше клетчатки, - пить больше воды, - поддерживать физическую активность.

Существуют ещё слабительные препараты, но увлекаться ими не стоит, как и клизмами. Можно попробовать решить проблему запоров, добавив в рацион некоторые продукты, рассказала диетолог Антонелла Дьюэлл:

чернослив,

киви,

ревень,

овёс,

чиа,

лён,

кефир,

кофе (в умеренных количествах).

Если всё вышеперечисленное не помогает — вам пора к врачу. Особенно не стоит медлить с этим, если к проблемам со стулом добавляются боли в животе и вздутие, изменение цвета стула, анемия. Так могут проявляться опасные заболевания, в том числе рак.