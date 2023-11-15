Ребёнок не умеет играть сам? Психолог рассказала, опасно ли это

По словам Гусевой, дети не хотят играть обычно по двум причинам :

им нужны не игрушки, а родительское внимание;

они не умеют играть.

В первом случае, даже если комната завалена игрушками, они могут быть не нужны вашему чаду. Ему среди них скучно, так как он просто нуждается во внимании мамы и папы.

Во втором случае причина кроется в том, что сами родители не могут научить ребёнка играть. У взрослых часто бывает заблокирован внутренний ребёнок, то есть та их часть, которая отвечает за мечты, фантазию и проявление эмоций. Если родители не умеют играть, то как они могут научить это делать своих детей?

Гусева напомнила, что до трёх лет дети всё повторяют за родителями и им важно играть вместе, после трёх — малыш учится занимать себя сам.

Проблема может быть и в том, что мама навязывает малышу определённое поведение во время игры и критикует его действия. В результате ребёнок замыкается и больше не хочет делиться своими идеями и играть с другими детьми.

Также оттолкнуть малыша от игр может откровенный запрет со стороны родителей. Слова «Ты уже большой, а ведёшь себя как ребёнок? Стыдно должно быть!» этому подтверждение. Просто у некоторых взрослых заблокирована способность играть и нестандартно мыслить, заметила психолог.