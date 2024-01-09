Россиянам рассказали, куда выгодно вложить деньги в 2024 году

Куда инвестировать в 2024 году

1. Российский фондовый рынок. Прошедший год стал успешным для любителей российских ценных бумаг, но после стабилизации рубля акции утрачивают свою былую привлекательность. Правда, инвесторы не торопятся от них избавляться. Это может говорить о том, что они считают такой актив удачным в условиях высокой инфляции и возможности новой волны ослабления рубля во II–III кварталах 2024 года, заявил экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

2. Недвижимость. Эксперты не думают, что рынок ждёт обвал — скорее будет умеренное снижение цен. Доходность от инвестиций в жильё можно улучшить, сдавая недвижимость, считает гендиректор петербургской строительной компании Сity Solutions Василий Тимофеев.

3. Облигации. При высокой ключевой ставке государственные бумаги дают 12–14%, а качественные корпоративные — до 15–16% годовых. Если верите в понижении ключевой ставки, можно купить облигации и зафиксировать себе эту доходность на несколько лет и при этом заработать на росте котировок. Если нет — купите облигации с плавающим купоном (флоатеры).

4. Фонды денежного рынка. Вложения в инструменты денежного рынка и короткие облигации в период высоких ставок обычно одинаковы по доходности, но при продаже фондов можно сохранить накопленный процент. Купить фонды можно в приложениях брокеров, например SBMM, AKMM и LQDT.

5. Драгоценные металлы. В конце 2023 года унция золота стоила $2060. Церазов считает, что мир в целом и Россия в частности вошли в многолетний период повышенной инфляции. На этом фоне покупка драгметаллов — как за иностранную валюту, так и за рубли, по его мнению, выглядит привлекательной стратегией на ближайшие годы.

6. Криптовалюта. Этот рынок ожидает рост, считает кандидат наук, и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По мнению аналитиков, биткоин в ближайшие месяцы вырастет с $42 000 до $54 000. Однако стоит помнить, что вложения в криптовалюту — одни из самых опасных.