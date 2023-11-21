Собирать бумажки не придётся. Россиянам упростят оформление налогового вычета

Как рассказал Егоров РБК, с инвестиционными и имущественными вычетами уже всё просто — налоговая получает данные о сделке из банка и сама заполняет данные налогоплательщиков. В 2024 году служба будет тестировать получение данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее, уточнил он. А с 2025 года получение социального вычета будет проходить автоматически.

Сейчас, чтобы вернуть средства, нужно собрать и предоставить налоговой целый пакет документов, например справку о расходах и договоры с медучреждением или спортзалом. Хотя подать документы довольно просто — всё можно сделать на сайте ФНС.

Социальные налоговые вычеты — это деньги, которые можно вернуть с уплаченных в России налогов, если у вас возникли социально значимые для государства расходы. К ним относятся лечение, спорт, образование и некоторые другие.

Максимальная сумма социального налогового вычета по общему правилу в 2023 году составляет 120 000 рублей. С 1 января 2024-го она увеличится до 150 000 рублей. Как оформить вычет, рассказали здесь.