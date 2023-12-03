«Негативный металл». Россиянка отдала колдунье 6 кг золота, чтобы снять порчу

Как сообщил телеграм-канал Shot, 40-летняя омичка после таких новостей не на шутку перепугалась. Она согласилась делать всё, что нужно. Колдунья заявила, что первым делом нужно избавиться от всего золота, что есть у Елены. Она якобы почувствовала, что это негативный металл и что, пока он рядом, почистить ауру не выйдет.

Женщина собрала всё, что было, — аж 6 кг украшений на сумму 2,1 млн рублей. Она отправила это всё ясновидящей на указанный адрес в подмосковный город Щёлково. И после того как целительница получила золото, случилось чудо — никакие обряды больше не понадобились.

Россиянка поняла, что её развели, и потребовала золото назад. Ведьма заявила, что вернёт украшения, но взамен ждёт от Елены 430 000 рублей. Та согласилась, но попросила украшения вперёд. Правда, колдунья выслала всего лишь 1 кг золота. Елена узнала, откуда отправили украшения, и пошла с этой информацией в полицию. Но там заводить дело отказались — состава преступления не нашли.

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