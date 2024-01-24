Россиянам рассказали, как обычная губка для мытья посуды может довести до пневмонии

Поролоновую губку лучше менять каждую неделю , чтобы не было неприятных последствий для организма, предупредила биотехнолог.

Кроме того, губка не должна быть универсальной. Одна губка на кухне должна быть для посуды, другая — для овощей и фруктов, третья — для раковины, четвёртая — для кухонных поверхностей, посоветовала Золотарёва.

Что будет, если не менять губку для посуды? Бактерии стремительно развиваются в поролоновых губках благодаря их пористой структуре. Из-за этого туда попадают остатки пищи и жиры.

По словам Золотарёвой, хватит и трёх дней, чтобы в губке развелось целое сообщество микроорганизмов. Вот какие опасные бактерии могут поселиться на губке для мытья посуды:

бактерии группы кишечной палочки (энтеробактерии),

колиформные бактерии,

стафилококки,

дрожжи,

плесень,

клебсиеллы.

Последние особо опасны, так как вызывают у человека бронхит, пневмонию и другие заболевания дыхательных путей. Ещё они могут стать причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис и острые кишечные инфекции, предупредила эксперт.

Чтобы не переживать по поводу возможных последствий для организма, эксперт предложила вовсе отказаться от поролоновых губок. Вместо них можно пользоваться синтетическими пластмассовыми щётками. Их можно мыть, ошпаривать кипятком и дезинфицировать, сказала она «Газете.ru».

Есть ещё несколько лайфхаков, как обезопасить себя от бактерий, скапливающихся в поролоновой губке. Подробнее о них — тут.