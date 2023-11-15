Разрушаются суставы? Россиянам рассказали, как это остановить

Она выделила следующие примеры фенотипов: - посттравматический. Он связан с дегенерацией хряща из-за травмы или большой нагрузкой на сустав; - метаболический. Развивается из-за системного воспаления. - остеопоротический. В этом случае происходит повреждение субхондральной кости вследствие остеопроза; - воспалительный ;

Лечение

Оно может быть: - нефармакологическим; - медикаментозным; - хирургическим.

«При чём немедикаментозные способы лечение имеют наибольшую эффективность , потому что успешны в 65–70% случаев. Тактика ведения будет зависит от конкретного фенотипа заболевания», — объяснила собеседница «Секрета».

Для медикаментозной терапии остеоартроза используются такие группы препаратов как НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты), глюкокортикостероиды, хондропротекторы и гиалуроновая кислота.

«Глюкортикостероиды используют не более 2 раз в год в один сустав. Гиалуроновая кислота будет эффетивна только при введении в коленный сустав. По поводу НПВС, средства для местного применения, достаточно хорошо работают, особенно в области коленных суставов, поэтому, как правило, начинаем с них», — пояснила врач.

Хондропротекторы лучше работают при артрозе коленных и тазобедренных суставов легкой или средней степени тяжести, добавила она.

Мифтахова также отметила, что важно следить за весом.

«Чтобы было понимание насколько важным является снижением веса озвучу следующие цифры: один лишний килограмм веса для коленного сустава ощущается как +6 кг, для тазобедренного сустава — как +4 кг, поэтому если вы поправляетесь на 5 кг, то на колени нагрузка возрастает на 30 кг», — уточнила она.

Эффективность показывает ещё и лечебная физкультура. «Объём упражнений: минимум 30 минут аэробной нагрузки средней интенсивности в день + силовая тренировка 3 раза в неделю умеренной\высокой интенсивности», — заметила медик.