Москвичи рассказали, в чём встретят Новый год. Многие — в домашнем

Но есть и москвичи, желающие одеться в новогоднюю ночь более празднично. Например, 14% участников опроса украсят свой наряд блестящим дождиком, а 8% пока не определились с выбором, но точно знают, что будут в чём-то ярком и весёлом.

Зато 3% опрошенных жителей столицы уже ждёт заранее заготовленный костюмы драконов — в честь символа Нового 2024 года. Ну а 1% выбрали в качестве наряда символ любого Нового года — одеяния Деда Мороза и Снегурочки.

В дизайнерском луке собираются отмечать лишь 3% респондентов, а 2% собираются учесть советы, предложенные в СМИ. Ими уже поделился, например, стилист Владислав Лисовец — он рассказал woman.ru, что предпочтение стоит отдать нарядной одежде, такой, которую в обычной жизни человек не носит.