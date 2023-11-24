Жизнь
12:00, 24 ноября 2023
1 мин.

Даёте кошке еду со стола? Это может плохо закончиться

Человеческая еда у многих не вызывает вопросов — мы же едим, и всё нормально. Но у пушистых любимцев совсем другой организм и потребности в питании, поэтому то, что неопасно и даже полезно для человека, может оказаться губительным для мяукающего питомца. Журнал о кошках Catster совместно с ветеринарами подготовил подборку продуктов, которые лучше не давать котам.

Даёте кошке еду со стола? Это может плохо закончиться
© Freepik/freepik

Продукты, которые нельзя давать кошке

Еда

  • Чеснок и лук содержат компонент (н-пропилдисульфид), вызывающий повреждение клеток крови и серьёзные расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

  • Молочные продукты — кошки не переносят лактозу, поэтому у них могут появиться проблемы с пищеварением.

  • Шоколад — в нём может содержаться токсичный для котов компонент теобромин.

  • Цитрусовые — лимонная кислота в соке, листьях, стебле и мякоти может спровоцировать расстройство желудка.

  • Кокос — его масло может вызвать лёгкое расстройство ЖКТ. Куда хуже — кокосовая вода, в ней содержится слишком много калия.

  • Орехи — в них много жира и натрия, плюс ещё и могут быть с добавкой чеснока или лука.

  • Дрожжевое тесто может спровоцировать газообразование и вздутие живота.

Напитки

  • Алкоголь по-настоящему страшен для вашего питомца. Смотрите сами: например, две чайные ложки виски могут закончиться комой для кошки весом пять кг.

  • Кофе и кофеин пагубны для кошачьего организма. Последствия: проблемы с сердцем, почками, печенью, лёгкими и центральной нервной системой.

Хозяева не только кормят или позволяют питомцу съесть что-то с их стола, порой они ещё и «лечат» животных своими лекарствами. Но такая помощь может обернуться проблемами, которые уже невозможно будет исправить. Список лекарств под запретом назвала ветеринар, создатель Школы для владельцев домашних животных Наталья Федосеева.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.