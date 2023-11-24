Даёте кошке еду со стола? Это может плохо закончиться
Человеческая еда у многих не вызывает вопросов — мы же едим, и всё нормально. Но у пушистых любимцев совсем другой организм и потребности в питании, поэтому то, что неопасно и даже полезно для человека, может оказаться губительным для мяукающего питомца. Журнал о кошках Catster совместно с ветеринарами подготовил подборку продуктов, которые лучше не давать котам.
Продукты, которые нельзя давать кошке
Еда
Чеснок и лук содержат компонент (н-пропилдисульфид), вызывающий повреждение клеток крови и серьёзные расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Молочные продукты — кошки не переносят лактозу, поэтому у них могут появиться проблемы с пищеварением.
Шоколад — в нём может содержаться токсичный для котов компонент теобромин.
Цитрусовые — лимонная кислота в соке, листьях, стебле и мякоти может спровоцировать расстройство желудка.
Кокос — его масло может вызвать лёгкое расстройство ЖКТ. Куда хуже — кокосовая вода, в ней содержится слишком много калия.
Орехи — в них много жира и натрия, плюс ещё и могут быть с добавкой чеснока или лука.
Дрожжевое тесто может спровоцировать газообразование и вздутие живота.
Напитки
Алкоголь по-настоящему страшен для вашего питомца. Смотрите сами: например, две чайные ложки виски могут закончиться комой для кошки весом пять кг.
Кофе и кофеин пагубны для кошачьего организма. Последствия: проблемы с сердцем, почками, печенью, лёгкими и центральной нервной системой.
Хозяева не только кормят или позволяют питомцу съесть что-то с их стола, порой они ещё и «лечат» животных своими лекарствами. Но такая помощь может обернуться проблемами, которые уже невозможно будет исправить. Список лекарств под запретом назвала ветеринар, создатель Школы для владельцев домашних животных Наталья Федосеева.