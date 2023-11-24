Даёте кошке еду со стола? Это может плохо закончиться

Человеческая еда у многих не вызывает вопросов — мы же едим, и всё нормально. Но у пушистых любимцев совсем другой организм и потребности в питании, поэтому то, что неопасно и даже полезно для человека, может оказаться губительным для мяукающего питомца. Журнал о кошках Catster совместно с ветеринарами подготовил подборку продуктов, которые лучше не давать котам.