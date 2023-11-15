Любите кусать губы и щёки? Это может закончиться раком
Ранки во рту или на губах — вещь неприятная. Иногда они появляются случайно, если прикусить щеку во время еды, а иногда человек непроизвольно кусает себя сам. Такое состояние относится с патомимии — навязчивому расстройству. О том, чем это может грозить, «Газете.Ru» рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
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По словам специалиста, патомимия может проявляться не только покусыванием щёк, это может быть выдёргивание волос, царапанье и щипание кожи, а также выдавливание прыщей. Чаще всего от этого страдают подростки 11–15 лет.
Точные причины развития этого расстройства пока неизвестны. Часть исследователей полагают, что, кусая себя, человек пытается снять напряжение. Но в то же время есть примеры, когда люди травмировали себя, находясь в абсолютно спокойном состоянии.
Чем опасна патомимия
Демьяновская уточнила, что в образующиеся ранки легко могут попасть инфекции, но они — лишь малая часть возможных проблем. Среди более серьёзных последствий: - лейкоплакия; - рак.
Что такое лейкоплакия
Это заболевание, при котором во рту на щеках, дёснах, языке и губах появляются белые утолщения , состоящие из ороговевшего эпителия. Они появляются из-за постоянных травм, а со временем превращаются в бляшки, грубеют и затвердевают. Эти клетки могут переродиться в плоскоклеточный рак полости рта. Такое происходит примерно в 17% случаев.
Что делать
Врач призвала не игнорировать опасную привычку, а обратиться за помощью: сначала к стоматологу, а потом к неврологу или психиатру.