Бактерий больше, чем на крышке унитаза. Чем можно заразиться от кнопок банкомата

Как объяснила Зубова, всего за день на кнопках банкомата может скопиться множество опасных микроорганизмов. Среди них бактерии, вирусы, грибки , которые способны выживать за пределами человеческого тела довольно долго.

Вот самые нехорошие из них: - золотистый стафилококк; - стрептококк; - кишечная палочка.

Врач-эксперт отметила, что они часто приводят к болезням органов дыхания или ЖКТ. Товарищам со слабым иммунитетом стоит быть вдвойне осторожными: они могут подхватить грибок ногтей, вирус гриппа или даже гепатит. Также на аппарате банкомата может находиться чесоточный клещ или ещё какой паразит.

Как себя защитить

Зубова уточнила, что при соблюдении гигиены риски не так уж и высоки. Вот, что нужно делать: - мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком сразу после использования банкомата; - не трогать лицо руками в общественном месте.

Что такое кишечная палочка. Объясняем простыми словами

Вирусы у вас дома

Кстати, вирусы поджидают нас даже там, где мы чаще всего убираемся — у нас дома. Ранее основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон рассказала, что шторы и занавески нужно стирать раз в две недели, а разделочные доски у многих хозяек грязнее унитаза.

В список самых грязных предметов в доме она также включила ключи, прокладки на посудомойке и стиральной машине, ведро для мусора. Что с ними может быть не так, рассказали в этом материале.