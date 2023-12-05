Орнелла Мути выбрала самого красивого артиста в России. Вот что творит пластика
Звезда итальянского кинематографа 1970–80-х годов Орнелла Мути поучаствовала в российской телепередаче «Ты не поверишь!». Там ей показали фотографии нескольких российских знаменитостей: актёров Дмитрия Нагиева, Павла Прилучного, певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова. 68-летняя Мути выбрала Киркорова, который не так давно сделал пластическую операцию. Певец пожалел, что не поселил у себя знаменитую итальянку.
Все знаменитости, которых показали Орнелле Мути, были на снимках в нижнем белье, что весьма удивило актрису. Она предположила, что её приняли за «старушку с желаниями», и тут же заявила: никаких неприличных желаний у неё нет.
Предпочтение она отдала самому немолодому артисту на снимках — Филиппу Киркорову. Видать, не зря он ранее решился на пластическую операцию по удалению лишних сантиметров в области живота и омоложению лица. Оценка звезды «Укрощения строптивого» не могла не обрадовать поп-короля.
«Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!» — сказал певец.
Он выразил сожаление, что не знал о приезде Мути в Россию, иначе бы предложил ей поселиться у него в пентхаусе в Москве. Но он не прочь и рвануть к ней в Италию после новогодних выступлений, передаёт «7 дней».
На днях в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Филипп Киркоров пришёл на неё с колечком, надетым на безымянный палец. Что значило это украшение — узнайте здесь.