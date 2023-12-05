Орнелла Мути выбрала самого красивого артиста в России. Вот что творит пластика

Все знаменитости, которых показали Орнелле Мути, были на снимках в нижнем белье, что весьма удивило актрису. Она предположила, что её приняли за «старушку с желаниями», и тут же заявила: никаких неприличных желаний у неё нет.

Предпочтение она отдала самому немолодому артисту на снимках — Филиппу Киркорову. Видать, не зря он ранее решился на пластическую операцию по удалению лишних сантиметров в области живота и омоложению лица. Оценка звезды «Укрощения строптивого» не могла не обрадовать поп-короля.

«Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!» — сказал певец.

Он выразил сожаление, что не знал о приезде Мути в Россию, иначе бы предложил ей поселиться у него в пентхаусе в Москве. Но он не прочь и рвануть к ней в Италию после новогодних выступлений, передаёт «7 дней».

На днях в Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Филипп Киркоров пришёл на неё с колечком, надетым на безымянный палец. Что значило это украшение — узнайте здесь.