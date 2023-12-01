Ортопедические стельки могут навредить. Врач объяснил, в каких случаях
У многих людей есть проблемы с ногами и конкретно со ступнями. Обычно врачи в этих случаях рекомендуют носить ортопедические стельки. Только вот за ходом лечения нужен постоянный контроль и некоторые стельки могут только усугубить ситуацию. О том, когда стельки вредят, изданию «Страсти» рассказала директор компании «Подиатр», эксперт «Формтотикс» Ольга Чижевская.
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По словам специалиста, ортезы, они же ортопедические стельки, способны значительно улучшить качество жизни. Тем более что купить или заказать их сейчас — не проблема. Правда, в этом кроется и нюанс. Стельки зачастую изготавливает даже не врач, а некий «специалист» в салоне. Плюс слепок для стельки делается в статическом состоянии, без учёта движения. А ещё он повторяет изгибы стопы с патологией. Так что такой товар вряд ли поможет справиться с проблемой.
Кроме того, для снижения цен на стельки производители часто используют, например, каркасные ортезы с вставками из титана или карбона. Они не дают мышцам восстанавливаться, заметила эксперт. По сути, они играют роль костыля и на время выводят определённые мышцы ног из работы, а значит, постепенно они ослабляются. Очень опасной такая рекомендация может быть для малышей, которые только начинают ходить. Такие жёсткие ортезы у них могут только усугубить ситуацию, предупредила Чижевская. Она отметила, что жёсткие ортопедические конструкции бывают нужны только в редких случаях.
В то же время сейчас уже научились делать «интеллектуальные» ортезы полного контакта. Их делают из мягкой и упругой пены с учётом состояния стопы в динамике. Они способны стимулировать работу мышц. При ношении таких стелек врач может сам скорректировать работу ортезов, объяснила эксперт.
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