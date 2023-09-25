Осенняя хандра или депрессия? Врач объяснила, как их различать

По словам Бабуевой, осенняя хандра, как и в принципе любая сезонная, — это когда у здорового человека просто упало настроение. Депрессия же — это уже психическое нарушение, болезненное состояние.

Депрессии характерна тяжесть состояния, когда заметно снижается качество жизни человека: ему трудно справиться со своей привычной работой, начинается недопонимание с близкими, плюс он уже не может радоваться тому, что вызывала положительные эмоции раньше.

При этом если в таком состоянии человек находится большую часть времени, нужно посетить врача.

«На долю неврологов приходится немалая часть пациентов с психическими расстройствами. При этом вовремя начатое лечение может значительно сократить время и ресурсное состояние обратившегося за медицинской помощью человека , поэтому вопрос о необходимости лечения всё же принимается врачом-психиатром», — рассказала невролог.

Одна из причин массовой грусти — на улице стало рано темнеть. «Секрет фирмы» писал о том, как перенастроиться на короткий световой день без ущерба для организма.