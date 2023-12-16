Основатель Facebook* захотел себе огромный бункер на Гавайях. Он что-то знает?

Как выяснили журналисты, основатель Facebookи Meta захотел построить жилой комплекс из двух особняков, нескольких домиков на деревьях и других зданий. Под всем этим богатством должен будет находиться подземный бункер на 464 кв. м.

В бункер можно пройти из обоих особняков, в нём будут автономные источники питания, запас воды и продуктов на долгое время. Весь проект обойдётся Марку Цукербергу в $100 млн.

Ездит ли из Калифорнии на Гавайи миллиардер для проверки строительства — вопрос хороший. Не так давно он получил травму во время тренировок для боя ММА. Он порвал крестообразную связку колена и попал в больницу.

*Facebook запрещён в РФ, как и Instagram. Владелец платформ — компания Meta — признана в России экстремистской и запрещена.