Жизнь
12:40, 16 декабря 2023
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Основатель Facebook* захотел себе огромный бункер на Гавайях. Он что-то знает?

Самый молодой в истории миллиардер и бизнесмен Марк Цукерберг решил отгрохать себе жилой комплекс, под которым будет огромный подземный бункер почти на 500 кв. м. И сделать это он решил не абы где, а на Гавайях, одном из лучших курортных мест США. Что сподвигло Цукерберга начать строительство комплекса за 5000 км от дома — пока не понятно.

Основатель Facebook* захотел себе огромный бункер на Гавайях. Он что-то знает?
© Anthony Quintano / commons.wikimedia.org

Как выяснили журналисты, основатель Facebookи Meta захотел построить жилой комплекс из двух особняков, нескольких домиков на деревьях и других зданий. Под всем этим богатством должен будет находиться подземный бункер на 464 кв. м.

В бункер можно пройти из обоих особняков, в нём будут автономные источники питания, запас воды и продуктов на долгое время. Весь проект обойдётся Марку Цукербергу в $100 млн.

Ездит ли из Калифорнии на Гавайи миллиардер для проверки строительства — вопрос хороший. Не так давно он получил травму во время тренировок для боя ММА. Он порвал крестообразную связку колена и попал в больницу.

*Facebook запрещён в РФ, как и Instagram. Владелец платформ — компания Meta — признана в России экстремистской и запрещена.

Автор:Ника Белова
Редакция
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