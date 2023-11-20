Основательница «Андерсона» продала свои кафе элитному супермаркету

Татулова основала «Андерсон» в 2009 году. В компанию входят кондитерская фабрика и 38 кафе — в Москве, Подмосковье, Архангельске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Воронеже, Краснодаре и в Казахстане. В основном они работают по франшизе.

Аналитическая компания InfoLine оценила бренд «Андерсон» и стоимость фабрики-кухни в 600–800 млн рублей. По словам источника «Коммерсанта» на ресторанном рынке, «Вкусвилл» давно искал ресторанные активы, которые можно купить. В начале 2023-го сеть недешёвых супермаркетов начала открывать собственные кафе.

А в Великобритании тем временем прошёл аукцион Henry Aldridge and Son, на котором выставили меню с «Титаника» для пассажиров первого класса. Покупатель отдал за лот 83 000 фунтов стерлингов, или около 9,5 млн рублей.