Основательница «Андерсона» продала свои кафе элитному супермаркету
Анастасия Татулова, основавшая сеть семейных кафе «Андерсон», сообщила в своём телеграм-канале, что «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы её предприятия питания. Отныне «Вкусвилл» — владелец 100% «Андерсона». Ранее об этом от своих источников узнал «Коммерсант». Сумма сделки неизвестна, но эксперты считают, что речь идёт о 600–800 млн рублей.
A.Savin / Wikipedia
Татулова основала «Андерсон» в 2009 году. В компанию входят кондитерская фабрика и 38 кафе — в Москве, Подмосковье, Архангельске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Воронеже, Краснодаре и в Казахстане. В основном они работают по франшизе.
Аналитическая компания InfoLine оценила бренд «Андерсон» и стоимость фабрики-кухни в 600–800 млн рублей. По словам источника «Коммерсанта» на ресторанном рынке, «Вкусвилл» давно искал ресторанные активы, которые можно купить. В начале 2023-го сеть недешёвых супермаркетов начала открывать собственные кафе.
А в Великобритании тем временем прошёл аукцион Henry Aldridge and Son, на котором выставили меню с «Титаника» для пассажиров первого класса. Покупатель отдал за лот 83 000 фунтов стерлингов, или около 9,5 млн рублей.