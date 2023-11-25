«Осознал!» Бузова объяснила, почему Дава снова появился в её жизни

Не исключено, что внезапное потепление между певицей и блогером связано с тем, что они участвуют в одном проекте — «Сокровища императора», который выйдет в 2024 году. Бузова ведёт шоу, а Дава стал его участником.

Недавно пара увиделась на съёмках в Китае. А перед этим Дава пролайкал посты в блоге бывшей и даже спел в караоке два её главных хита — «Водицу» и «Мало половин».

Бузова заявила, что Дава всё осознал и скучает. Она рассказала, что экс-возлюбленный готов сорваться и прилететь к ней в Китай, чтобы увидеться «хоть на день, хоть на час», написал StarHit.

Так что, чем чёрт не шутит, возможно, у Бузовой и Давы снова вспыхнет служебный роман. Тем более сердце 37-летней певицы пока свободно.