«Остался неприятный осадок». Бывшая жена Малинина рассказала о его отношении к дочери

Своё мнение о бывшем супруге Зарубина высказала в эфире программы «Хватит слухов» на ТВЦ, пишет «Газета.ru». Певица напомнила, что никогда не скрывала Киру от Малинина и не запрещала ему общаться с дочерью. Но он сам «отрёкся» от неё и обозначил, что «ребёнок ему не нужен».

«После встречи на ток-шоу Александры и Киры у меня остался неприятный осадок. Он её обесценил при народе своим бездействием и молчанием», — подчеркнула Зарубина.

Она отметила, что за кулисами Малинин и его супруга Эмма взяли у Киры номер телефона, «чтобы показать, какие они хорошие». Также певец оплатил дочери месяц обучения в США, но больше денег не давал, так что учёбу ей пришлось бросить. «Сплошное враньё от этой семьи», — заключила Зарубина.

Александр Малинин — советский и российский эстрадный певец и актёр, народный артист России. Обрёл популярность ещё в конце 1980-х годов, когда стал выступать сольно (до этого он участвовал в разных музыкальных ансамблях и коллективах). Его сын Никита Малинин, победитель проекта «Фабрика звезд», тоже стал известен как музыкант.