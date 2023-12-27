Остерегайтесь злых духов. Приметы на Филимонов день 27 декабря
В календаре верующих 27 декабря — это Филимонов день. Он назван в честь святого мученика Филимона, которого казнили в III веке за то, что он принял христианство. Наши предки верили, что Филимонов день — один из самых опасных дней в году из-за злых духов. 27 декабря обычно прогоняли кикимору из дома с помощью осинового огня. Какие ещё приметы связаны с Филимоновым днём?
Считалось, что 27 декабря нельзя выходить из дома неумытым и вообще лучше почаще умываться. А если хочется успеха в каком-то деле, перед выходом из дома нужно брызнуть на себя несколько капель воды.
А ещё Филимонов день — отличное время для уборки, верили наши предки.
Были в этот день и свои запреты. Считалось, что 27 декабря нельзя начинать ничего важного, отправляться в путешествие и заключать крупные сделки.
Наши предки верили, что 27 декабря ни в коем случае нельзя пить алкоголь и лучше не выходить из дома в грязной одежде.
В этот день также запрещалось подбирать на улице или подкармливать бездомных животных и птиц, написали «Аргументы и факты».
Наступающий 2024 год — год Зелёного древесного дракона. На Востоке его считают существом со сверхъестественными способностями. Вот 5 примет, которые помогут привлечь удачу в год Дракона.