Остерегайтесь злых духов. Приметы на Филимонов день 27 декабря

Считалось, что 27 декабря нельзя выходить из дома неумытым и вообще лучше почаще умываться. А если хочется успеха в каком-то деле, перед выходом из дома нужно брызнуть на себя несколько капель воды.

А ещё Филимонов день — отличное время для уборки, верили наши предки.

Были в этот день и свои запреты. Считалось, что 27 декабря нельзя начинать ничего важного, отправляться в путешествие и заключать крупные сделки.

Наши предки верили, что 27 декабря ни в коем случае нельзя пить алкоголь и лучше не выходить из дома в грязной одежде.

В этот день также запрещалось подбирать на улице или подкармливать бездомных животных и птиц, написали «Аргументы и факты».

Наступающий 2024 год — год Зелёного древесного дракона. На Востоке его считают существом со сверхъестественными способностями. Вот 5 примет, которые помогут привлечь удачу в год Дракона.