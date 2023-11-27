Острый бонус. Москвич едва не проглотил стейк с огромной иглой

Мужчина заказал два стейка через приложение магазина «Мираторг», сообщил телеграм-канал Baza. Повезло лишь с одним. Хотя то, что москвичу не проткнуло язык, — тоже настоящая удача. Он заметил опасный предмет, когда жарил стейк.

Чем всё закончилось? Продукт покупатель отнёс в магазин, а неприятную историю также решил рассказать в полиции.

В «Мираторге» ситуацию пока не комментировали.

Но эта история покажется мелкой после того, как вы узнаете о находке в виде иголки у 80-летней женщины. На склоне лет бабушку ошарашили тем, что всё это время трёхсантиметровая игла была у неё в черепе. Отдельного внимания заслуживает то, как предмет мог там оказаться, — мы называли возможную версию, и она ужасна.