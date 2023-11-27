Острый бонус. Москвич едва не проглотил стейк с огромной иглой
Житель Москвы купил стейк с иглой внутри. И если вы представили тонюсенькую швейную иголку, спешим удивить: этот предмет походит на неё лишь по длине — три сантиметра. В остальном отличия весомые — находка объёмная, с полостью внутри. Инструмент мог попасть в продукт на производстве — подобные применяют, чтобы накачать мясо солевыми растворами.
Мужчина заказал два стейка через приложение магазина «Мираторг», сообщил телеграм-канал Baza. Повезло лишь с одним. Хотя то, что москвичу не проткнуло язык, — тоже настоящая удача. Он заметил опасный предмет, когда жарил стейк.
Чем всё закончилось? Продукт покупатель отнёс в магазин, а неприятную историю также решил рассказать в полиции.
В «Мираторге» ситуацию пока не комментировали.
Но эта история покажется мелкой после того, как вы узнаете о находке в виде иголки у 80-летней женщины. На склоне лет бабушку ошарашили тем, что всё это время трёхсантиметровая игла была у неё в черепе. Отдельного внимания заслуживает то, как предмет мог там оказаться, — мы называли возможную версию, и она ужасна.