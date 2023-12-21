От чего зависит здоровый рост ребёнка? Важно не только питание

По словам специалиста, рост ребёнка — это нелинейный процесс, так как в нём есть периоды замедления и вытяжения. Не стоит измерять рост слишком часто — можно попасть на период замедления темпа и устроить лишний раз панику.

Медик объяснила, что соматотропный гормон, который отвечает за рост, не напрямую воздействует на органы и ткани, а через инсулиноподобный фактор роста, который вырабатывается в печени и скелетных мышцах.

Вот, что может повлиять на рост ребёнка:

Питание . Недостаток питания может способствовать не только отставанию по росту, но и дефициту веса. Обычно речь идёт о детях с выборочным аппетитам или малоежках. В этом случае организму не хватает строительного материала для роста и набора веса. У детей с избытком питания ситуация обратная. Такие дети страдают от ожирения и, как правило, выше своих сверстников. Всё потому, что большое количество глюкозы увеличивает инсулиноподобный фактор, который отвечает за рост. То, что ребёнок растёт, может радовать, но вот только ожирение — это не про здоровье;

. Недостаток питания может способствовать не только отставанию по росту, но и дефициту веса. Обычно речь идёт о детях с выборочным аппетитам или малоежках. В этом случае организму не хватает строительного материала для роста и набора веса. У детей с избытком питания ситуация обратная. Такие дети страдают от ожирения и, как правило, выше своих сверстников. Всё потому, что большое количество глюкозы увеличивает инсулиноподобный фактор, который отвечает за рост. То, что ребёнок растёт, может радовать, но вот только ожирение — это не про здоровье; Физическая активность . Умеренный спорт помогает держать вес в норме и стимулирует аппетит у тех, кто испытывает с ним проблемы. Это хорошо для роста. А вот изнуряющие тренировки ребёнку не к чему;

. Умеренный спорт помогает держать вес в норме и стимулирует аппетит у тех, кто испытывает с ним проблемы. Это хорошо для роста. А вот изнуряющие тренировки ребёнку не к чему; Сон. Гормон роста вырабатывается в глубокую фазу сна, а значит, если ребёнок спит мало или плохо, то его выработка снижается.

Также Гаврилова уточнила, что на рост могут повлиять хронические заболевания, генетика, гормональный сбои и внутриутробный период.

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