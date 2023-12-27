От греха подальше. Киркоров впервые за 30 лет не появится на ТВ в новогоднюю ночь

Киркоров был завсегдатаем всех «голубых огоньков» на крупных ТВ-каналах более 30 лет. Но в эту новогоднюю ночь зрители увидят его там разве что мельком. Певца также вырезали из финала шоу «Маска».

Теперь сцены с поп-королём спешно убирают из фильма «Иван Васильевич меняет всё», в котором он сыграл Петра I, узнал «Московский комсомолец». По данным издания, сцены с Киркоровым переснимут, но уже с другими артистами.

Киркоров в своей покаянной речи после роковой голой вечеринки заявил, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь», и вообще давил на то, что он патриот. Похоже, извинения не особо помогли поп-королю. Придётся подождать, пока в его дверь снова постучат.