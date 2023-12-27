От греха подальше. Киркоров впервые за 30 лет не появится на ТВ в новогоднюю ночь
Король российской эстрады Филипп Киркоров одним из первых извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой. Только, похоже, это не особо ему помогло. Во всяком случае главные телеканалы страны решили убрать проштрафившегося артиста из своих новогодних программ. Теперь Киркорова оперативно вырезают из праздничных шоу, которые, как обычно, снимали загодя.
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Киркоров был завсегдатаем всех «голубых огоньков» на крупных ТВ-каналах более 30 лет. Но в эту новогоднюю ночь зрители увидят его там разве что мельком. Певца также вырезали из финала шоу «Маска».
Теперь сцены с поп-королём спешно убирают из фильма «Иван Васильевич меняет всё», в котором он сыграл Петра I, узнал «Московский комсомолец». По данным издания, сцены с Киркоровым переснимут, но уже с другими артистами.
Киркоров в своей покаянной речи после роковой голой вечеринки заявил, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь», и вообще давил на то, что он патриот. Похоже, извинения не особо помогли поп-королю. Придётся подождать, пока в его дверь снова постучат.