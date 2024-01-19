От косметики — в политику. 5 фактов про Владислава Даванкова

Политик родился в Смоленске. Отец работал летчиком, а потом занялся строительным бизнесом. Дед был известным учёным-химиком, а дядя — основатель косметической компании Faberlic. В 2023 году Владислав стал вице-президентом этой фирмы.

В 2023 году Даванков зарегистрировался на выборы мэра Москвы от партии «Новые люди». Он набрал лишь 5,34% и оказался на четвертом месте. Действующий мэр Сергей Собянин получил 76,39% голосов.

Предлагал отменить домашние работы в школах, запретить «обидные» названия сёл и деревень (типа Бухалово, Лох, Шалава, Мошонки) и ввести федеральный стандарт шаурмы.

Первый депутат Госдумы, который пересел на отечественный автомобиль «Москвич».