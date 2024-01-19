Жизнь
Опубликовано 19 января 2024, 00:10
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От косметики — в политику. 5 фактов про Владислава Даванкова

Один из конкурентов Владимира Путина на мартовский выборах президента России — Владислав Даванков. Он — вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди». В парламенте он успел отметиться несколькими громкими инициативами. Собрали самое интересное из того, что известно про этого кандидата.
От косметики — в политику. 5 фактов про Владислава Даванкова
© duma.gov.ru

  • Политик родился в Смоленске. Отец работал летчиком, а потом занялся строительным бизнесом. Дед был известным учёным-химиком, а дядя — основатель косметической компании Faberlic. В 2023 году Владислав стал вице-президентом этой фирмы.

  • В 2023 году Даванков зарегистрировался на выборы мэра Москвы от партии «Новые люди». Он набрал лишь 5,34% и оказался на четвертом месте. Действующий мэр Сергей Собянин получил 76,39% голосов.

  • Предлагал отменить домашние работы в школах, запретить «обидные» названия сёл и деревень (типа Бухалово, Лох, Шалава, Мошонки) и ввести федеральный стандарт шаурмы.

  • Первый депутат Госдумы, который пересел на отечественный автомобиль «Москвич».

  • Ради выдвижения Даванкова «Новые люди» даже объединились с «Партией роста» под брендом «Новые Люди. Рост».

Автор:Фёдор Клён
Редакция
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