От КВН до списка Forbes. 10 фактов про Иду Галич
Ида Галич — российский видеоблогер, актриса и телеведущая. Одна из самых популярных и востребованных российских блогеров и медийных персон. Аудитория Галич составляет более 6 млн пользователей, а стоимость рекламы доходит до 1 млн рублей. Собрали 10 фактов об известной россиянке.
1
Ида родилась в Германии, там же прошло её детство. Отец Василий был военным, поэтому семья часто переезжала с места на место: Галичи жили в Омске, Бийске, Санкт-Петербурге, Владикавказе, а в 2002 году перебрались в Москву.
2
За время учёбы в университете Галич стала играть в КВН за команду «Москва не сразу строилась».
3
До известности играла в КВН, работала в Минобороны, была арт-директором в клубе и помощником пиар-менеджера группы «Пицца».
4
В 2016-17 годах Галич прославилась благодаря вайнам — коротким юмористическим роликам.
5
Галич ещё и певица. Настоящим хитом и лидером по просмотрам стала песня и клип «Предприниматель», на который Галич потратила около 1,5 млн рублей. Ролик набрал 39 млн просмотров.
6
Была лучшей подругой Насти Ивлеевой. Однако в 2020 году, когда обе блогерши были уже известны, они резко прекратили своё общение.
7
В 2020 году Forbes выпустил рейтинг блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram. Ида заняла в списке третью строчку. Только на рекламе в этой соцсети блогер заработала $800 000.
8
В 2019 году Галич купила дом общей площадью 280 кв. м, расположенный в 7 км от МКАД по Киевскому шоссе. В интервью Ксении Собчак Ида рассказала, что взяла дом в ипотеку и стоимость самой «коробки» без отделки составила 19,5 млн рублей. Ещё 10 млн рублей блогер планировала потратить на отделку и мебель.
9
В 2021 году Ида стала обладателем Rolls-Royce Wraith, стоимость авто составляет примерно 35 млн рублей.
10
Ида пробовала себя в качестве актёра озвучки. Её голосом говорит мама главной героини в мультфильме «Финник».