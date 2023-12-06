Жизнь
08:40, 06 декабря 2023
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От КВН до списка Forbes. 10 фактов про Иду Галич

Ида Галич — российский видеоблогер, актриса и телеведущая. Одна из самых популярных и востребованных российских блогеров и медийных персон. Аудитория Галич составляет более 6 млн пользователей, а стоимость рекламы доходит до 1 млн рублей. Собрали 10 фактов об известной россиянке.

От КВН до списка Forbes. 10 фактов про Иду Галич
© /vk.com/galichida

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Ида родилась в Германии, там же прошло её детство. Отец Василий был военным, поэтому семья часто переезжала с места на место: Галичи жили в Омске, Бийске, Санкт-Петербурге, Владикавказе, а в 2002 году перебрались в Москву.

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За время учёбы в университете Галич стала играть в КВН за команду «Москва не сразу строилась».

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До известности играла в КВН, работала в Минобороны, была арт-директором в клубе и помощником пиар-менеджера группы «Пицца».

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В 2016-17 годах Галич прославилась благодаря вайнам — коротким юмористическим роликам.

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Галич ещё и певица. Настоящим хитом и лидером по просмотрам стала песня и клип «Предприниматель», на который Галич потратила около 1,5 млн рублей. Ролик набрал 39 млн просмотров.

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Была лучшей подругой Насти Ивлеевой. Однако в 2020 году, когда обе блогерши были уже известны, они резко прекратили своё общение.

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В 2020 году Forbes выпустил рейтинг блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram. Ида заняла в списке третью строчку. Только на рекламе в этой соцсети блогер заработала $800 000.

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В 2019 году Галич купила дом общей площадью 280 кв. м, расположенный в 7 км от МКАД по Киевскому шоссе. В интервью Ксении Собчак Ида рассказала, что взяла дом в ипотеку и стоимость самой «коробки» без отделки составила 19,5 млн рублей. Ещё 10 млн рублей блогер планировала потратить на отделку и мебель.

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В 2021 году Ида стала обладателем Rolls-Royce Wraith, стоимость авто составляет примерно 35 млн рублей.

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Ида пробовала себя в качестве актёра озвучки. Её голосом говорит мама главной героини в мультфильме «Финник».

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