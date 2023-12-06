От менопаузы до ожирения. Врач раскрыла опасные последствия утренней бессонницы

По словам врача, такая бессонница не связана с естественными причинами, в том числе:

вечерним перееданием;

необходимостью сходить в туалет;

шумом в доме или квартире (например, лаем собаки);

плачем ребёнка.

Чаще всего утренняя бессонница появляется из-за повышенного беспокойства, физиологических проблем (например, появление бессимптомного опухолевого процесса). Если ничего из перечисленного нет, врачи говорят об истинной бессоннице.

Геляна Ширикинова отметила, что проснуться раз другой так рано — не страшно. А вот хроническая утренняя бессонница (когда ранние пробуждения наблюдаются не менее трёх дней в неделю на протяжении минимум трёх месяцев), может вызвать состояние хронической тревоги. Из-за этого также повышается риск развития тревожного расстройства.

«Хроническая утренняя бессонница повышает уровень конфликтности и снижает качество жизни и возможности адаптации человека в социуме, не говоря уже о снижении возможности высших психических функций, таких как память, внимание, мышление», — отметила Геляна Ширикинова.

Ещё утреннее нарушение сна грозит для организма сбоями в работе эндокринной системы. Часто эпизоды бессонницы предваряет снижение выработки мелатонина (иногда этот процесс также сопровождается депрессией). Это может способствовать:

раннему старению женского организма;

наступлению ранней менопаузы;

развитию ожирения;

провокации начала сахарного диабета.

На фоне повышенной раздражительности из-за отсутствия чувства отдыха в организме также повышаются уровни гормонов пролактина, кортизола и адреналина.

«Они подтягивают за собой изменение нервно-мышечного напряжения, что ведёт к нарушениям кровотока, кислородному голоданию мозга и ухудшению всего физического состояния», — продолжила психолог.

Ранее народный артист России Олег Газманов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, он страдает хронической бессонницей, и ему не помогают ни лекарства, ни психотерапия. Артист в 72 года активно выступает, гастролирует по стране — это тоже влияет на сон и общее самочувствие. Баланс между работой, семьёй и отдыхом Газманов пока найти не может.