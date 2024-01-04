От примадонны до опальной звезды. Главные факты об Алле Пугачёвой

В пятилетнем возрасте Алла поступила в музыкалку при училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. В том же году состоялся её творческий дебют на сцене — она приняла участие в большом сборном концерте в колонном зале Дома Союзов.

Всё детство будущая звезда занималась на фортепиано по 3 часа в день. А после окончания средней и музыкальной школы поступила в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова на дирижёрско-хоровое отделение. Тогда же начал развиваться её талант.

В 1967 году Алла Пугачёва исполнила песню «Иду из кино» в прямом эфире праздничного выпуска детской телепередачи «Будильник». А летом того же года она вошла в агитбригаду радиостанции «Юность» и отправилась на Крайний Север и в Сибирь с гастролями. Уже как настоящая звезда.

В 1975 году Алла получила Гран-при на фестивале «Золотой Орфей» за исполнение своей знаменитой песни «Арлекино». С тех пор имя Пугачёвой звучало по всему Союзу.

Примерно в то же время Пугачёва основала группу «Рецитал», с которой выступала перед иностранными гостями «Олимпиады-80» в Москве.

В 1984 году артистка начала сотрудничать с начинающим на тот момент композитором Игорем Николаевым. Он создал для неё хиты «Айсберг», «Расскажите, птицы» и другие композиции, которые вошли в «золотой» фонд отечественной эстрады.

В 1980 году Пугачёва получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1985 году — народной артистки РСФСР. В 1991 году коллекция государственных наград пополнилась званием Народной артистки СССР.

Певица несколько раз «уходила» со сцены. Первый раз — с 1995 по 1996 год. Уход прервался «Евровидением», где она выступала вместо внезапно заболевшего Валерия Меладзе. Певице удалось занять только 15-ю строчку (из 25 мест). Она вышла на сцену с песней «Примадонна». Песня не завоевала большого успеха не только на конкурсе, но и в стране. Зато именно после неё певицу стали назвать Примадонной.

Алла Пугачёва помогала многим восходящим звёздам. Например, примадонна сделала многое для того, чтобы танцевальный коллектив «Экспрессия», в котором выступал Борис Моисеев, пробился в шоу-бизнесе. О Пугачёвой тепло отзывался и Сосо Павлиашвили. По словам певца, одно время только радиостанция примадонны продвигала на своих волнах его композиции.

В 2008 году Пугачёва выпустила 19-й и последний на сегодняшний день альбом «Приглашение на закат», а в марте 2009-го объявила об окончательном завершении концертной деятельности. Примадонна провела последний тур, который продлился с 7 апреля 2009 года по 4 марта 2010 года, и больше не давала сольных концертов.

Алла Борисовна была замужем пять раз.

Четвёртым по счёту мужем был будущий король российской эстрады Филипп Киркоров. Пара не просто расписалась, артисты обвенчались. Свадьба состоялась в 1994 году, и этот союз бурно обсуждали в прессе — всё-таки между супругами была 20-летняя разница в возрасте.

В 2005 году Пугачёва и Киркоров официально развелись, следом Алла раскрыла новый роман — с юмористом и ныне иноагентом Максимом Галкиным. Алла старше мужа на 27 лет. Супруги поженились в 2011 году, а в 2013-м стали родителями двойняшек: дети появились на свет от суррогатной матери.

Алла Борисовна пыталась заработать не только на музыке, но и на ведении бизнеса. Артистка вкладывала деньги в многие проекты, но большинство из них в итоге прогорели. Так, например, Пугачёва одно время продавала чипсы собственного производства, привезла в Россию нашумевший мюзикл «Чикаго», занималась производством авторской парфюмерии.

Единственный по-настоящему прибыльный проект Пугачёвой — компания «АБП». У организации обширная деятельность — от индустрии отдыха и развлечений до правовой сферы. Согласно бухгалтерской отчётности на портале ФНС, в 2019 году компания принесла порядка 73,2 млн рублей, а в ноябре 2022 года артистка ликвидировала предприятие.

В 2022 году Алла и Максим вместе с детьми улетели в Израиль. Певица вместе с наследниками на некоторое время возвращалась в российскую столицу, а Лиза и Гарри даже успели походить в московскую школу, но вскоре все насовсем поменяли место жительства.

На чужбине Максим Галкин активно критикует российские власти и даже получил статус иноагента. Алла несколько раз высказывалась в защиту своего мужа.

По словам музыкального критика Сергея Соседова, во времена СССР гонорары Пугачёва получала космические — якобы ей платили 47 рублей 50 копеек. «Это была огромная сумма за концерт по тем временам», — говорил Соседов.