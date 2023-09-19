От зоба до рака. Россиянам рассказали, чем опасна нехватка йода

Заболевания из-за дефицита йода

Зоб — это самое распространённое заболевание, связанное с йододефицитом. По данным ВОЗ, им страдают более 700 млн человек на Земле. В России в среднем с зобом сталкивается каждый третий и половина случаев приходится на молодых. Эндемическоий зоб долго протекает бессимптомно. Нарушения глотания, дыхания и кашель появляются, когда зоб уже достигает огромных размеров и начинает сдавливать окружающие ткани. Также при зобе бывают тяжёлые осложнения, вплоть до появления в щитовидке злокачественных узлов.

Аутоиммунный тиреоидит — это воспалительное заболевание щитовидной железы, при котором антитела разрушают её клетки. Чаще его возникновение связывают с переизбытком йода, но до конца это пока не изучено. Дефицит же йода способствует развитию аутоиммунного тиреоидита, например, при проживании в зоне повышенной радиации.

Кретинизм бывает из-за йодной недостаточности у беременных. Если не заняться лечением вовремя, это заболевание приводит к нарушению умственного и физического развития, замедлению роста, полового созревания и психическим расстройствам плода.

Папиллярный рак — самое распространённое злокачественное эндокринное заболевание. Связь его и недостатка йода нашли китайские учёные.

Норма йода

Как рассказала «Газете.Ru» директор Института клинической эндокринологии в НМИЦ эндокринологии Минздрава России Екатерина Трошина, нижняя граница суточной потребности в йоде для взрослого человека — 150–250 мкг.

При этом в России среднее потребление — 80 мкг в сутки. Для того чтобы дотянуть до необходимого нижнего порога, можно регулярно использовать йодированную соль. Имейте в виду, что она хранится 1 год, после этого превращаясь в обычную.

Как узнать, хватает ли йода

Самый достоверный анализ — определение йода в сыворотке крови. Также 1 раз в год нужно сдавать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) — по нему косвенно оценивают выработку гормонов щитовидной железой.

О том, как помимо соли восполнить недостаток йода без вреда для здоровья, «Секрет фирмы» узнал у эндокринолога Романа Терушкина.