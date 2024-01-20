Меладзе отменил концерты из-за смерти близкого человека

В конце января Меладзе должен был выступать в Казахстане и Узбекистане, но теперь выступления перенесены на начало февраля.

«В связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2, 4 и 6 февраля. Я надеюсь на ваше понимание», — заявил артист в видеообращении. Организаторы тоже извинились перед зрителями и показали афишу с обновлёнными датами.

В начале января из-за болезни отца Меладзе уже прерывал гастрольный тур.

Неделю назад в Москве скончался известный поэт Лев Рубинштейн. Незадолго до этого его сбила машина и писатель не смог оправиться от ДТП.