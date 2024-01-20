Опубликовано 20 января 2024, 20:00
1 мин.
Меладзе отменил концерты из-за смерти близкого человека
90-летний отец Валерия и Константина Меладзе Шота скончался в больнице, куда попал ещё в конце 2023 года с коронавирусом. Из-за осложнений его состояние было тяжёлым, поэтому пациента перевели в реанимацию. Папа артистов никак не приходил в сознание, и 20 января стало известно, что он не справился с болезнью. Валерий Меладзе из-за этого перенёс свои концерты.
В конце января Меладзе должен был выступать в Казахстане и Узбекистане, но теперь выступления перенесены на начало февраля.
«В связи со смертью одного из самых близких мне людей мне приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2, 4 и 6 февраля. Я надеюсь на ваше понимание», — заявил артист в видеообращении. Организаторы тоже извинились перед зрителями и показали афишу с обновлёнными датами.
В начале января из-за болезни отца Меладзе уже прерывал гастрольный тур.
Неделю назад в Москве скончался известный поэт Лев Рубинштейн. Незадолго до этого его сбила машина и писатель не смог оправиться от ДТП.