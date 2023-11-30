«Откидывает в далёкое прошлое». Стилист объяснил, что точно не стоит надевать на корпоратив

По словам эксперта, в первую очередь одежда должна быть удобной и красивой. Он допустил, что женщина может позволить себе мини, если у неё красивые ноги. Но в этом случае нужно следить за своим поведением.

Лисовец добавил, что супероблегающие наряды ни к чему — всё-таки это праздник и на нём нужно веселиться. Можно прийти и в платье в пол, если вы не собираетесь танцевать, заметил он.

«Соответственно, не стоит делать никаких жёстких причёсок, потому что это всё нас откидывает в далёкое прошлое — женщина выглядит взросло», — отметил эксперт. В целом он призвал дам одеваться так, как им хочется, ведь с помощью одежды каждый человек транслирует себя.

Впрочем, не всегда какие-то причёски или одежда из прошлого делают нас немодными. Например, недавно в моду вернулись джинсовые комбинезоны. А ведь их носили в 1990-х.