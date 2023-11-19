Жизнь
07:00, 19 ноября 2023
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Дед Мороз украл Снегурочку: раскрыта правда о появлении внучки у зимнего волшебника

Если изучить все источники, связанные с Дедом Морозом, то окажется, что в его истории не было никакой внучки Снегурочки. Она существовала в сказках отдельно, причём вариантов у неё было множество. Образ снежной девочки кочевал из истории в историю и каким-то образом оказался рядом с Морозом. Доцент МГПУ Асонова объяснила, как такое произошло.

Дед Мороз украл Снегурочку: раскрыта правда о появлении внучки у зимнего волшебника
© Petr Kazakov / Unsplash

По словам эксперта по детской литературе, заведующей лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета, доцента Екатерины Асоновой, образ Деда Мороза традиционно был страшным и суровым, поэтому к нему решили пристроить медиатора.

Ничего лучше доброй и приветливой девочки придумать не могли, а в сказках как раз такая бесхозная и была. Снегурочку чаще всего лепили из снега, но она всегда заканчивала печально — то таяла весной, то у камина, то во время прыжков через костёр. Зато рядом с Дедом Морозом она точно будет жить вечно, да ещё и будет привлекать к нему детей, решили советские методисты о объединили две истории.

Раньше них свой вариант истории рассказал Александр Островский в пьесе «Снегурочка» (1873), где Снегурочка была внучкой Деда Мороза, и эта интерпретация, может быть, и повлияла на методистов. Так или иначе, Дед Мороз «украл» себе девочку из другой сказки. Внучкой, а не дочкой Снегурочка стала в силу возраста.

Сегодня, кстати, празднуется день рождения Деда Мороза. Какие ещё праздники можно отметить 18 ноября — читайте здесь.

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