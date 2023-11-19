Дед Мороз украл Снегурочку: раскрыта правда о появлении внучки у зимнего волшебника
Если изучить все источники, связанные с Дедом Морозом, то окажется, что в его истории не было никакой внучки Снегурочки. Она существовала в сказках отдельно, причём вариантов у неё было множество. Образ снежной девочки кочевал из истории в историю и каким-то образом оказался рядом с Морозом. Доцент МГПУ Асонова объяснила, как такое произошло.
По словам эксперта по детской литературе, заведующей лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета, доцента Екатерины Асоновой, образ Деда Мороза традиционно был страшным и суровым, поэтому к нему решили пристроить медиатора.
Ничего лучше доброй и приветливой девочки придумать не могли, а в сказках как раз такая бесхозная и была. Снегурочку чаще всего лепили из снега, но она всегда заканчивала печально — то таяла весной, то у камина, то во время прыжков через костёр. Зато рядом с Дедом Морозом она точно будет жить вечно, да ещё и будет привлекать к нему детей, решили советские методисты о объединили две истории.
Раньше них свой вариант истории рассказал Александр Островский в пьесе «Снегурочка» (1873), где Снегурочка была внучкой Деда Мороза, и эта интерпретация, может быть, и повлияла на методистов. Так или иначе, Дед Мороз «украл» себе девочку из другой сказки. Внучкой, а не дочкой Снегурочка стала в силу возраста.
Сегодня, кстати, празднуется день рождения Деда Мороза. Какие ещё праздники можно отметить 18 ноября — читайте здесь.