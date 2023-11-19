Дед Мороз украл Снегурочку: раскрыта правда о появлении внучки у зимнего волшебника

По словам эксперта по детской литературе, заведующей лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета, доцента Екатерины Асоновой, образ Деда Мороза традиционно был страшным и суровым, поэтому к нему решили пристроить медиатора.

Ничего лучше доброй и приветливой девочки придумать не могли, а в сказках как раз такая бесхозная и была. Снегурочку чаще всего лепили из снега, но она всегда заканчивала печально — то таяла весной, то у камина, то во время прыжков через костёр. Зато рядом с Дедом Морозом она точно будет жить вечно, да ещё и будет привлекать к нему детей, решили советские методисты о объединили две истории.

Раньше них свой вариант истории рассказал Александр Островский в пьесе «Снегурочка» (1873), где Снегурочка была внучкой Деда Мороза, и эта интерпретация, может быть, и повлияла на методистов. Так или иначе, Дед Мороз «украл» себе девочку из другой сказки. Внучкой, а не дочкой Снегурочка стала в силу возраста.

Сегодня, кстати, празднуется день рождения Деда Мороза. Какие ещё праздники можно отметить 18 ноября — читайте здесь.